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Hakkari Gençlik Voleybol Takımı, Batman ekibini yendi - Son Dakika

Hakkari Gençlik Voleybol Takımı, Batman ekibini yendi

06.12.2021 09:39
Hakkari Gençlik Voleybol Takımı, Batman ekibini yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligde mücadele eden Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler takımı, evinde ağırladığı Batman Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligde mücadele eden Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler takımı, evinde ağırladığı Batman Belediye spor'u 3-1 mağlup etti.

Kapalı spor salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, setlerde rakibine 3-1'lik üstünlük sağladı.

Hakkari Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Turan Şimşek, yaptığı açıklamada, takımın emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Karşılaşmada istedikleri sonucu elde etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şimşek, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Maçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Özel Harekat Müdürü Recep Korhan Güler ve taraftar izledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Batman Belediyespor, AK Parti, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Gençlik Voleybol Takımı, Batman ekibini yendi - Son Dakika


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