Hakkari Gençlik Voleybol Takımı, Batman ekibini yendi - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligde mücadele eden Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler takımı, evinde ağırladığı Batman Belediye spor'u 3-1 mağlup etti.
Kapalı spor salonunda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, setlerde rakibine 3-1'lik üstünlük sağladı.
Hakkari Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Turan Şimşek, yaptığı açıklamada, takımın emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Karşılaşmada istedikleri sonucu elde etmeninin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şimşek, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.
Maçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Özel Harekat Müdürü Recep Korhan Güler ve taraftar izledi.
Kaynak: AA
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