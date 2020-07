Hakkari, görevlendirme yapılan belediyeyle "değişim ve dönüşüm"ü yaşıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, cadde ve sokakları daha güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla hummalı çalışma yürütüyor.

Hakkari Belediyesi, "2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Projesi" kapsamında alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kentin altyapısını güçlendiren belediye, bir yandan da kaldırım, orta refüş ve aydınlatma sistemlerinin bulunduğu alanlarda yeşillendirme çalışmaları yaprak kente güzel görünüm kazandırıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağgöl Mahallesi'ndeki Medeni Sancar Kavşağı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

"Hakkari adeta şantiyeye dönmüş"

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak halkın daha rahat ve mutlu yaşayabilmesi için her alanda hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

Belediyenin tüm birimleriyle 24 saat çalıştığını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Özelikle kaldırım, orta refüjlerde yaptığımız düzenlemeleri denetliyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare doğal çim, doğal taş ve damlama sulama sistemi ile caddelerimizi, sokaklarımızı daha da güzelleştiriyoruz. Bunun yanından aydınlatma sistemini yaptık. 11 kilometrelik beton ve asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda Hakkari adeta şantiyeye dönmüş. Yaptığımız her hareket, her iş, her etkinlik Hakkari'deki vatandaşlarımızı daha mutlu, daha güzel ve daha müreffeh bir hayat yaşamaları için. Hizmetlerimiz inşallah bundan sonra da artarak devam edecektir."

Akbıyık'a, incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'te eşlik etti.