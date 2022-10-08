Hakkari gündem haberi... Hakkari'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hakkari gündem haberi... Hakkari'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

08.10.2022 17:22
Hakkari gündem haberi... Hakkari'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Hakkari haber: Hakkari'nin Taşbaşı köyünde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kente 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hatem Duman, ceviz toplamak için ağaca çıktı.

Bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşen Duman'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duman'ı ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Duman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari gündem haberi... Hakkari'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari gündem haberi... Hakkari'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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