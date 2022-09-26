HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR

26.09.2022 15:48

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'ndeki evinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67), için sürdürülen arama çalışmaları 6 gündür sürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'ndeki evinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 6 çocuk annesi Neciba Yücedağ (67), için sürdürülen arama çalışmaları 6 gündür sürüyor. AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında ilçenin bütün mahalleleleri didik didik aranırken, aile ekiplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Dize Mahallesi'nde oturan Neciba Yücedağ, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evinden çıktı. Geri dönmeyen ve haber de alınamayan Yücedağ'ın kaybolduğunu düşünen yakınları hemen jandarma ve polisi arayarak haber verdi. Yücedağ ailesi ve yakınları, mahalleli ile birlikte ilk gün gece sokaklarda el fenerleriyle kadını aradı ancak bulamadı. Jandarma, polis, AFAD ve Zabıta ekipleri de Neciba Yücedağ için arama çalışması başlattı. Ekiplerin 6 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanılmadı.

'AİLE OLARAK PERİŞAN OLDUK'

Eşinden haber alamadığını belirten Muzaffer Yücedağ(76), 'Eşim, en son 6 gün önce bana öğle yemeği verdikten sonra evden ayrıldı. Yemeğin ardından ben uyuyakalmışım. Uyandığımda eşimin evde olmadığını fark ettim. Normalde evden çıkmazdı. Bunun üzerine çocuklarımı aradım. Onların yanında da değildi. Çocuklarımın da haberi olmadığını söylemesi üzerine, ilk gün komşularımızda birlikte arama çalışması yaptık. Haber alınamayınca da jandarma ve polise de haber verdik. Eşimin bulunması için herkes seferber oldu. Ancak şu ana kadar izine rastlamadık. Ailece perişan olduk. Arama çalışmalarında bize destek veren herkese teşekkür ederim. dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Yüksekova, Jandarma, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI KADIN, 6 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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