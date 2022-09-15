Hakkari gündem haberleri: Bakan Soylu: Hakkari kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.
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