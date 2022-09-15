Hakkari gündem haberleri: Bakan Soylu: Hakkari kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari gündem haberleri: Bakan Soylu: Hakkari kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

15.09.2022 10:05
Hakkari gündem haberleri: Bakan Soylu: Hakkari kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gelen Hakkari haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın cephaneliğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. 76 Kalaşnikof, 1 havan, 1 Doçka, 2 makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 Biksi, Kalaşnikof, Doçka, uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.


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Kaynak: DHA

Çukurca, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari gündem haberleri: Bakan Soylu: Hakkari kırsalında PKK'nın cephaneliği ele geçirildi - Son Dakika

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