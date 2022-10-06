Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen 34 yaşındaki kolon kanseri hastası Ekrem Karakoç'un 29 Eylül 'de vefat etmesinin ardından kardeşi CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, acil servis koridorunda Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan'a tepki gösterdi. Bu sırada kardeşi Yusuf Karakoç da Kalkan'ın ensesine eliyle vurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hakkari gündem haberleri: Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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