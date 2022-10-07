Hakkari gündem haberleri: Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı - Son Dakika
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Hakkari gündem haberleri: Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı

07.10.2022 15:09
Hakkari gündem haberleri: Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı

Hakkari haberler: Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate Zemzem suyundan yapılan şerbet ikram edildi.

Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü nedeniyle Cuma namazı çıkışı cemaate Zemzem suyundan yapılan şerbet ikram edildi.

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Esnaflar Camisi'nin imamı ile cemaati tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Cami görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinletisinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Programda bir konuşma yapan Yüksekova Esnaflar Camisi İmamı Halil Akdoğan, "Bugün, Peygamber Efendimizin yeryüzünü teşrif etmesinin yıl dönümüdür. Bugün vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin kandilini tebrik ediyorum" dedi.

Kılınan Cuma namazı sonrası cemaate Zemzem suyundan yapılan şerbet ve farklı yiyecekler ikram edildi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari gündem haberleri: Yüksekova'da cami cemaatine Zemzem suyundan şerbet ikramı - Son Dakika

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