Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari haber! Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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