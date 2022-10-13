Hakkari haber! Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari haber! Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2022 21:38
Hakkari haber! Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari gündem haberi | Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından "Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında alınan karar doğrultusunda ilçede yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haber! Hakkari'de 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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