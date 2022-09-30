Hakkari haber... Hakkari'de, mağarada 3 terörist cesedi bulundu - Son Dakika
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Hakkari haber... Hakkari'de, mağarada 3 terörist cesedi bulundu

30.09.2022 16:10
Hakkari haber... Hakkari'de, mağarada 3 terörist cesedi bulundu

Hakkari haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'de teröristlerce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, 3 teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'de teröristlerce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, 3 teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi. Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi. Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haber... Hakkari'de, mağarada 3 terörist cesedi bulundu - Son Dakika

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