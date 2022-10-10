Hakkari haberleri: Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari haberleri: Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama

10.10.2022 09:20

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde dün HDP Milletvekilleri Sait Dede ve Habip Eksik'in de katılımıyla düzenlenen yürüyüşün, "yasa dışı" olduğu yönündeki uyarılara rağmen sürdürülmek istenmesi üzerine görevlilerce orantılı güç kullanılarak sonlandırıldığını bildirdi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde dün HDP Milletvekilleri Sait Dede ve Habip Eksik'in de katılımıyla düzenlenen yürüyüşün, "yasa dışı" olduğu yönündeki uyarılara rağmen sürdürülmek istenmesi üzerine görevlilerce orantılı güç kullanılarak sonlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütüne müzahir oluşumlar" tarafından dün saat 14.00'te Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla toplanan, aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP İl Başkanı Lokman Özdemir ve İlçe Başkanı Şoreş Diri'nin de bulunduğu 45 kişilik grubun sloganlar atarak yürümeye başladığı belirtildi.

Gruptakilerin "Yasaklama kararının bulunduğu, yapılan eylemin yasa dışı ve terörü desteklemeye yönelik olduğu" yönündeki uyarılara rağmen eyleme devam ettikleri belirtilen açıklamada, bunun üzerine orantılı güç kullanılarak "yasa dışı" eylemin sonlandırıldığı ve grubun dağılmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Grup içindeki milletvekilleri, görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır. Yasa dışı şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılanlarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir."

YORUMLAR
500
Hakkari haber! Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama Hakkari haber! Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşe Valilikten açıklama Hakkari gündem haberi | Hakkari Valiliği'nden, Yüksekova'daki yürüyüşe müdahale açıklaması - Yeniden Hakkari gündem haberi | Hakkari Valiliği'nden, Yüksekova'daki yürüyüşe müdahale açıklaması - Yeniden Hakkari 3. sayfa: Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşüne Valilikten açıklama Hakkari 3. sayfa: Yüksekova'da düzenlenen yasadışı yürüyüşüne Valilikten açıklama
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Sait Dede, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberleri: Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti
15:31 Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı
15:23 Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih: Çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu
15:00 Ukrayna'ya silah desteğinde bulunan ABD ve Almanya'da silah stokları kritik seviyelere indi
14:58 Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu
14:56 Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç
14:52 Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
14:46 Tarihi geçmiş eti sattırmayan şef hem işinden hem de gözünden oldu
14:29 Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 15:57:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari haberleri: Hakkari Valiliğinden Yüksekova'daki yürüyüşe ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement