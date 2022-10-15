Hakkari haber... Yeniden Refah Partisi Hakkari İl Başkanlığı olağan kongresi yapıldı

Yeniden Refah Partisi'nin Hakkari 2. Olağan Kongresi'nde Ali Özer, yeniden başkanlığa seçildi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden bahsederek, 'Milli Görüş' davasının hak davası olduğunu belirtti.

Parti olarak eğriye eğri, doğruya doğru diyeceklerini, hakkı ve adaleti savunacaklarını aktaran Altınöz, 85 milyon ve İslam aleminin refahı için var olduklarını ifade ederek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden başkan seçilen Ali Özer de partililere teşekkür ederek görevini en iyi şekilde yapacağını dile getirdi.