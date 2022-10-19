Hakkari haber! Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Hakkari haber! Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı

19.10.2022 15:27

Hakkari haber... Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Yeni Mahallesi'ndeki bir binanın altında bulunan tüp deposunda meydana geldi. Basınç oluşması sonucu meydana gelen patlamada, depo görevlisi S.E. ve İ.Ö. yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Patlama sonucu deponun kapı çerçeveleri 30 metre savrulurken, başka bir patlama yaşanmaması için de polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Tüp deposunun yanındaki dükkanda oto tamirciliği yapan Mesut Aykat, "Birden patlama sesi geldi. Bende hemen dışarıya kaçtım. Çıkmamla beraber dışarı dumanla kaplanmıştı. İş yerinin çerçevesi 30 metreye kadar fırlamıştı. Çok korkuttuk. Allah'tan o sırada kimse yoldan geçmiyordu. Yoksa facia yaşanırdı. Şu an 2 kişi yaralandı" dedi.

Mahalle Muhtarı Kerem Demir de, patlamayla beraber maddi hasar oluştuğunu ve yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Kaynak: İHA
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Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari haber! Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari haber! Yüksekova'da tüp deposunda patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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