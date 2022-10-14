Hakkari haber: Yüksekova'da minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Hakkari haber: Yüksekova'da minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü

14.10.2022 23:39
Hakkari haber: Yüksekova'da minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü

Hakkari haberler... HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde istinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Suüstü köyünün yakınlarında meydana geldi. Yüksekova merkezden Van istikametine doğru giden Halit Durna 30 AAD 641 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalede rağmen sürücü Durna, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan Durna'nın yakınları Yüksekova Devlet Hastanesine akın etti. Jandarma ekipleri ise yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari haber: Yüksekova'da minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari haber: Yüksekova'da minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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