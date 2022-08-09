Bir ilimiz kuraklıkla boğuşuyor! Barajdaki su seviyesi 30 metre birden düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için 2019 yılında yapılan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 25 ile 30 metre arasında düştü. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, "Köylerden gelen kılcal nitelikli derelerdeki sular, yağışların olmaması nedeniyle kurudu. Çiftçilerimizin 220 bin dönümün üzerindeki buğday, nohut, mercimeği tehlike altında" dedi.

Yüksekova- Esendere kara yolu üzerinde 2,5 kilometre alan üzerine kurulan ve inşaatı 2019'da tamamlanan Dilimli Barajı da kuraklıktan etkilendi. Yüksekliği 93, genişliği 374 metre olan barajdaki su seviyesi, azalan yağışlarla birlikte 25 ile 30 metre arasında düştü.

'YAŞANAN DÜŞÜŞ, TEHLİKE SINIRINDA'Barajdaki su seviyesinin azalması ile birlikte bölgedeki tarım alanlarının da tehlikeye girdiğini belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, "Köylerden gelen kılcal nitelikli derelerdeki sular, yağışların olmaması nedeniyle kurudu. Çiftçilerimizin 220 bin dönümün üzerindeki buğday, nohut, mercimeği tehlike altında. Suyu, tarlalarımıza ulaştıramıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi düşüyor. Yaşanan düşüş, tehlike sınırında. Yetkililerin bunun için önlem alınması gerekiyor. Su verilmezse 75 bin dönüm tarım alanı etkilenecek" dedi.'2 AYA KADAR BARAJDA SU KALMAZ'

Jihat Yaşar da barajdaki su seviyesinin her geçen yıl düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıllarda su seviyesinde 1 veya 2 metrelik bir düşüş yaşanıyordu. Bu yıl çok ciddi bir düşüş var. 25 ile 30 metre bir düşüş var. ve her geçen gün bu seviye daha da düşmektedir. Bu düşüş devam ederse, 2 aya kadar barajda su kalmaz ve büyük sorun yaşarız" diye konuştu.