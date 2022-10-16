Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi

BAL 1. Grup'ta mücadele eden Erganisporspor - Yüksekova Belediyespor karşılaşması 1-0 sonuçlandı.

Ergani Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Erganispor ikinci yarıda bulduğu golle sonuca gitti.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, 1-0 sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, maçı kazanarak 3 puanın sahibi olduklarını belirtti.

Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Taş, "Bu galibiyete emeği geçen teknik heyeti, tüm oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum." dedi.

Kendilerine maddi ve manevi destek veren Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da teşekkür eden Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu kaydetti.

Taş, Yüksekova Belediyespor'u da verdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat ise maçta iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Kanat, "Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı başardık. İyi oynayan tüm sporcularımı kutluyorum. Bize inanan ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza, elde ettiğimiz bu galibiyeti armağan ediyoruz." diye konuştu.