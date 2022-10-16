Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi

16.10.2022 16:46
Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi

Hakkari bölgesinden gelen habere göre BAL 1. Grup'ta mücadele eden Erganisporspor -Yüksekova Belediyespor karşılaşması 1-0 sonuçlandı.

BAL 1. Grup'ta mücadele eden Erganisporspor - Yüksekova Belediyespor karşılaşması 1-0 sonuçlandı.

Ergani Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Erganispor ikinci yarıda bulduğu golle sonuca gitti.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş, 1-0 sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, maçı kazanarak 3 puanın sahibi olduklarını belirtti.

Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Taş, "Bu galibiyete emeği geçen teknik heyeti, tüm oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum." dedi.

Kendilerine maddi ve manevi destek veren Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da teşekkür eden Taş, bundan sonraki hedeflerinin galibiyet serisini devam ettirmek olduğunu kaydetti.

Taş, Yüksekova Belediyespor'u da verdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat ise maçta iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Kanat, "Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı başardık. İyi oynayan tüm sporcularımı kutluyorum. Bize inanan ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza, elde ettiğimiz bu galibiyeti armağan ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı Vali Akbıyık, tekstil atölyesini hizmete açtı Vali Akbıyık, tekstil atölyesini hizmete açtı
Kaynak: AA

Erganispor, Kenan Taş, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 23:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari haberi | Erganispor Yüksekova Belediyespor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement