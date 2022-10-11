Hakkari haberi! Hakkari'de çocuklar için müzikal tiyatro oyunu sahnelendi

Hakkari'de Tiyatro Özgün Grubu tarafından çocuklara yönelik "İyilik Takımı Sevginin Gücü" konulu müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin Konferans Salonu'ndaki gösteride sanatçılar, çeşitli kostümlerle sahneledikleri müzikal oyunla sevginin gücünü konu aldı.

Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, müziğe ve bazı sahnelere eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Yardımcı Yönetmen Hozan Taş, grup olarak Türkiye'nin birçok yerinde gösteri yaptıklarını belirtti.

İbrahim Nakçi yönetiminde sergilenen oyunda değerler eğitiminden sevgi kavramını işlediklerini aktaran Taş, "Çocuklar gösteriyle bolca eğlenme ve dans etme şansı buldu. İnteraktif müzikal çocuk oyununda sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu da öğrenmiş oldular. Hakkari'deki oyunu iki seansta sahneledik. Bundan sonra da başka illerde gösterilerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.