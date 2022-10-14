Hakkari haberi | Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari haberi | Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans

14.10.2022 15:36
Hakkari haberi | Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans

Hakkari gündem haberi... Hakkari'de "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

Hakkari'de "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, ülkenin her yerinde benzer programlarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu haftayı ilim şöleni ve irfan sofrasına dönüştürmek istediklerini belirten Bircan, şunları kaydetti:

"Bizler Peygamber Efendimizi her şey ve herkesten daha çok sevmeliyiz. Bu sevgi özde olmalı. Hz. Muhammed'in içinde olmadığı sevgi, sevgi değildir. Ayette belirtildiği gibi 'Eğer Allah'ı seviyorsanız Peygamberi sevin. Eğer Peygamberi seviyorsanız Allah da sizi sever.' İman lezzetini anlamanın yolu Hz. Peygamber sevgisidir. Her şeyde olduğu gibi hoşgörünün zirvesi de Hz. Muhammed'dir."

Konuşmaların ardından hafızlık ve bilgi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Hakkari haberleri... Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Hakkari haberleri... Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Muğla haber... Muğla'da Cami ve İrşat konulu konferans düzenlendi Muğla haber... Muğla'da Cami ve İrşat konulu konferans düzenlendi
Kaynak: AA

Konferans, Hakkari, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberi | Hakkari'de 'Hz Peygamber Cami ve İrşat' konulu konferans - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turist seyahat yaparsın
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 15:54:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari haberi | Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement