Hakkari haberi | İş insanı Çallı, Hakkari TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Hakkari haberi | İş insanı Çallı, Hakkari TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

11.10.2022 15:22
Hakkari haberi | İş insanı Çallı, Hakkari TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Hakkari gündem haberi: Hakkari'de iş insanı Mahir Çallı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Hakkari'de iş insanı Mahir Çallı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Çallı, Kıran Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'nde bulunan ofisinde yaptığı açıklamada, genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Kentteki iş insanlarının ve esnafın sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarının etkin şekilde rol aldığını, bu sorumluluğu yerine getirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirten Çallı, şunları kaydetti:

"İlimiz bir sınır kenti ancak sınır kapılarından istenilen seviyede yararlanamıyoruz. Özellikle Üzümlü Sınır Kapısı, Çukurca ve Hakkari merkezinde faaliyet gösteren esnafımız için çok büyük öneme sahip. Bu sınır kapımızın ürün kotasını yükselterek daha aktif duruma getirilmesi esnafımıza ciddi bir kazanç kapısı olacaktır. Bu konu üzerinde özenle duracağız. Sigorta primleri ile ilgili sorunları gündeme getireceğiz."

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberi | İş insanı Çallı, Hakkari TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

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