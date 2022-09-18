Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PÖH uyardı: 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova 'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari haberleri: Bakan Soylu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yakalandı - Son Dakika

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