Hakkari haberleri: Bakan Soylu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de polis özel harekatın (PÖH) 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini, 1 teröristi de yakaladığını duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PÖH uyardı: 'Teslim olun!' dediler. Teslim olmayan 2 terörist sarı torbaya girdi. Hakkari Yüksekova'da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun" dedi.
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