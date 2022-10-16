Hakkari haberleri | Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığına Nihat Gür seçildi - Son Dakika
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Hakkari haberleri | Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığına Nihat Gür seçildi

16.10.2022 20:00
Hakkari haberleri | Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığına Nihat Gür seçildi

Gelen Hakkari haberine göre Memur-Sen Konfederasyona bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Hakkari Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Memur-Sen Konfederasyona bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Hakkari Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Hakkari Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen kongrede, önceki dönem Eğitim-Bir-Sen Başkanlığı görevini yürüten Şanser Kutluk ile adaylar Sefer Özatak ve Nihat Gür konuşma yaptı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. 152 üyenin oy kullandığı seçimde, 87 oy alan Nihat Gür başkan seçildi.

Gür, kongreye ilgi gösteren üyelere teşekkür etti.

Sendikanın hak arayışının en güçlü temsiliyeti olduğunu belirten Gür, "Gerçekleştirdiğimiz seçimler, bizler için daha iyiyi yakalayabilme gayretidir. Bizim seçimlerimizin kaybedeni yoktur. Bizler İslam medeniyetinin istişareyi merkeze alan neferleriyiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirme seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel çalışmalar ile sorumluluğumuzu tüm yönetimimiz ile en güzel şekilde ifa edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari haberleri | Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanlığına Nihat Gür seçildi - Son Dakika

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