Hakkari Barosu 10 Olağan Genel Kurulunda Avukat Ergün Canan yeniden baro başkanlığına seçildi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılan genel kurulda, 4 aday yarıştı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.
Baroya üye avukatların oy kullandığı seçimde oy kullandı.
Seçimde 142 oydan 57'sini alan Avukat Ergün Canan, yeniden baro başkanlığına seçildi.
Canan, seçime ilgi gösteren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Hakkari haberleri... Hakkari Barosunun 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika