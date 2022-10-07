Hakkari haberleri | Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari haberleri | Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı

07.10.2022 11:07
Hakkari haberleri | Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı

Hakkari haberleri: Hakkari'nin Çimenli köyünde depo olarak kullanılan samanlıkta çıkan yangında 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı.

Hakkari'nin Çimenli köyünde depo olarak kullanılan samanlıkta çıkan yangında 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı.

Kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Çimenli köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Osman Kurt isimli vatandaşın kış için biriktirdiği otlar, bilinmeyen bir sebeple yandı. İhbarla bölgeye gelen Hakkari Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında Osman Kurt isimli vatandaşa ait 15 ton saman ve 250 bağ ot ahırla birlikte küle döndü.

Çimenli köyü sakinleri, zamanında gelen ve hızlıca yangına müdahale eden ve köyü yanmaktan kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

YORUMLAR
500
Servis midibüsü alev alev yandı Servis midibüsü alev alev yandı Son dakika haberleri | Siirt'te eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı Son dakika haberleri | Siirt'te eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Kaynak: İHA

Osman Kurt, İtfaiye, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari haberleri | Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:45 Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
10:08 Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi
10:07 Yunanistan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis, Prag'taki akşam yemeğinde tartıştı
09:56 Polisi arayıp "Karımı öldürdüm" diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş
09:55 Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 11:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari haberleri | Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement