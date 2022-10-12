Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari haberleri... Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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