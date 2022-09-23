KAYIP ALZHEİMER HASTASI İÇİN ARAMALARA AFAD DESTEĞİ

Hakkari'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yakınlarının dünden beri haber alamadığı, kayıp Alzheimer hastası Neciba Yücedağ (67) için sürdürülen arama çalışmalarına, jandarma ve polisin yanı sıra AFAD ve Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı. Dün akşamdan beri mahallelinin de katıldığı çalışmalarda annesini arayan Osman Yücedağ, Komşularımızla birlikte dünden beri annemi arıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Şu ana kadar bir ize rastlamadık. Bulanlar insanlık namına bize haber versinler dedi.