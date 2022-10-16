Hakkari haberleri... Şemdinli'de mahalle aralarına merdivenler yapılıyor - Son Dakika
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Hakkari haberleri... Şemdinli'de mahalle aralarına merdivenler yapılıyor

16.10.2022 13:40
Hakkari haberleri... Şemdinli'de mahalle aralarına merdivenler yapılıyor

Gelen Hakkari haberlerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşların mahalle aralarında daha kolay ulaşımının sağlanması için merdivenler yapılıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşların mahalle aralarında daha kolay ulaşımının sağlanması için merdivenler yapılıyor.

Belediye ekipleri, engebeli coğrafyada yokuşları gidip gelmekte zorlanan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beşevler Mahallesi Osman Çiftçi Sokağı ile 108. Sokak arasında bulunan bölgede 120 metre merdiven inşası için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmanın yürütüldüğü mahallede incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberleri... Şemdinli'de mahalle aralarına merdivenler yapılıyor - Son Dakika

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