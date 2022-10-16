Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, Beşevler Mahallesi Osman Çiftçi Sokağı ile 108. Sokak arasında bulunan bölgede 120 metre merdiven inşası için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hakkari haberleri... Şemdinli'de mahalle aralarına merdivenler yapılıyor - Son Dakika

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