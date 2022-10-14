Hakkari haberleri | Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu - Son Dakika
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Hakkari haberleri | Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu

14.10.2022 18:40

Hakkari haberi... Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu Hakkari Yüksekova ilçesi, çevresini saran dağlar akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutunun içinde kalmasıyla hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova ilçesi, çevresini saran dağlar akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutunun içinde kalmasıyla hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede 1 haftadan buyana etkisini gösteren soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Belli aralıklarla yağan yağmur, rüzgarında etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu. Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi. Bu sene her yağış ve rüzgarın başlamasıyla ilçede yoğun toz bulutu etkisini gösterdiğini, bugün dağlar resmen toz bulutu içinde kaldığını ifade eden esnaf Turan Baran, "Günlerdir soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Ardından başlayan aralıklı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutunun içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor. İnşallah kısa sürede bu biter. Zaten artık kış kendini gösterdi. Yüksekova soğuk havalara teslim olacak" dedi.

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari haberleri | Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu - Son Dakika

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