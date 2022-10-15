Son dakika haber! Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Yüksekova'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Seyir halinde olan sürücülerinin isimleri ile plakaları öğrenilemeyen Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet ile Toyota Hilux kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar, İpekyolu Caddesinde sürekli kazaların yaşandığını, yetkililerin derhal bu yol için önlemlerini artmasını istediler. Yaşanan kaza ile ilgili trafik polisi inceleme başlattı.