Son Dakika Haberleri: Hakkari Hakkari'de Seçimi Hdp'nin Adayı Cihan Kahraman Kazandı

Hakkari Hakkari'de Seçimi Hdp'nin Adayı Cihan Kahraman Kazandı

1 saat önce

Hakkari'de seçimi HDP'nin adayı Cihan Kahraman kazandıHAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına HDP'nin adayı Cihan Kahraman seçildi.

Hakkari'de seçimi HDP'nin adayı Cihan Kahraman kazandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de resmi olmayan sonuçlara göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına HDP'nin adayı Cihan Kahraman seçildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hakkari'de en fazla oyu alan HDP'nin adayı Cihan Kahraman, belediye başkanı oldu.

CİHAN KAHRAMAN KİMDİR

1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve 4 çocuk babası.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

DHA, Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti Kayyum Atanan 10 İlin 6'sını HDP Kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:28:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Hakkari'de Seçimi Hdp'nin Adayı Cihan Kahraman Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]