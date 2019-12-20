Hakkari halkı, havanın temizlenmesi için kar yağışını bekliyor - Son Dakika

Hakkari'de beklenen yağışların yağmaması ve her geçen gün artan hava kirliliği vatandaşları zor durumda bıraktı.



Kent merkezinde özellikle akşam saatlerinde oluşan duman bulutları yüzünden göz gözü görmezken, vatandaşlar ise nefes almakta zorlanıyor. Birçok vatandaş beklenen kar yağışının yağmaması halinde Hakkari'yi daha kötü günler beklediğini iddia ettiler. Karın yağması üzerine gerekirse kar duasına bile çıkılması gerektiğini dile getiren bazı vatandaşlar, karın yağması halinde ise kirli havadan kurtulacaklarını belirttiler. Gribal enfeksiyonların arttığını ve acil servisin her akşam hastalarla dolup taştığını söyleyen vatandaşlar, bu hastalıklardan kurtulmanın tek yolunun ise karın yağması ve havanın temizliğinden geçtiğini ifade ettiler.



Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise, il sınırları içerisinde sadece 2019 yılında yaklaşık 400 farklı ithal kömürün analizlerinin incelendiğini, yönetmelikteki sınır değerleri sağladığından satış izin belgesi verildiğini ifade ettiler. Yetkililer, "17 adet kömürden ise numune alınarak laboratuvarlara gönderilmiştir. Analizleri uygun olmayan kömürler şehir dışına çıkarılmaktadır. Fakat kömürün kalitesi ne olursa olsun kalorifer kazanlarının ilk yakılmasında duman çıkması kaçınılmazdır. Bunu önlemenin en köklü çözümü doğalgaza geçmektir. Özellikle doğalgazın bağlandığı yerlerdeki kamu ve özel tüm binaların doğalgaz dönüşümlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kömür kaynaklı hava kirliliğini önlemenin bir diğer yolu da az kullanmaktır. Bu da iki yolla olmaktadır. Verimli yakım teknikleri kullanmak ve binaların yalıtımını yapmak ile olur. Maalesef Hakkari'deki binaların birçoğunun yalıtımı, hatta dış sıvası bile bulunmamaktadır. Binalarda, duvarlardan kaynaklanan ısı kaybı yüzde 35'dir. Binaların yalıtımı yapıldığı takdirde hem daha az kömür kullandığımız için paramız cebimizde kalacak hem de havamız daha az kirlenecektir. Ayrıca görsel olarak da Hakkari'de bir değişim yaşanacaktır. Kalorifer kazanlarının sabah 06.30'dan sonra yakılması yasaktır" dediler. - HAKKARİ