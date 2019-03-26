Son Dakika Haberleri: Hakkari Hastayı Branda ile Kar Üzerinde 2 Kilometre Çekerek Ambulansa Ulaştırdılar

Hakkari Hastayı Branda ile Kar Üzerinde 2 Kilometre Çekerek Ambulansa Ulaştırdılar

9 dakika önce

Hakkari Hastayı branda ile kar üzerinde 2 kilometre çekerek ambulansa ulaştırdılar(Tür: Yurt)

Hakkari Hastayı branda ile kar üzerinde 2 kilometre çekerek ambulansa ulaştırdılar

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

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