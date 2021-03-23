Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 75 av tüfeği, 25 pompalı tüfek, 69 kurusıkı tabanca, 35 tabanca, 19 tüfek kılıfı, 2 bin 64 tabanca mühimmatı ile tabancalara ait mekanizma parçaları ele geçirildi." bilgisi verildi.