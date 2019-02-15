Son Dakika Haberleri: Hakkari İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Hakkari İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

54 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Hakkari İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 5, Van'da eksi 4, Bitlis'te eksi 5 ve Hakkari'de eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te eksi 3, Hakkari'de 0 ve Muş'ta ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Sabah, Hakkari, Güncel
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