Son Dakika Haberleri: Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

44 dakika önce

Meteoroloji, Hakkari'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Hakkari'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (30 santimetre ve üzeri) beklendiği belirtildi.

Açıklamada, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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