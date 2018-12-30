Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
44 dakika önce
Meteoroloji, Hakkari'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji, Hakkari
'de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari çevrelerinde yoğun kar yağışı (30 santimetre ve üzeri) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, eğimin fazla olduğu yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:33 Kaynak: AA
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