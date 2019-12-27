Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde 1400 rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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