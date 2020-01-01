Hakkari içişleri bakanı soylu, yeni yıla hakkari yeniköprü kontrol noktası'nda mehmetçikle beraber... - Son Dakika

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Hakkari içişleri bakanı soylu, yeni yıla hakkari yeniköprü kontrol noktası'nda mehmetçikle beraber...
6 saat önce
HAKKARİ İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Hakkari Yeniköprü Kontrol Noktası'nda Mehmetçikle beraber girdi. Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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