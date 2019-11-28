Son Dakika Haberleri: Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2
Son Dakika Güncel Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2 - Son Dakika

Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2

6 saat önce

HAKKARİ İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2.

HAKKARİ İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2

Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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