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Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2
6 saat önce
HAKKARİ İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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