Son Dakika Haberleri: Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
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Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HAKKARİ, (DHA)

Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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