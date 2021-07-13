Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi (1)

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde gittiği polis evinde oturduğu sırada yanına yaklaşan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen bir polis memuru tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Emniyet Müdürü Cevher olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru diğer meslektaşları tarafından gözaltına alındı.