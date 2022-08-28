Kaybolan engelliler "Pusulam Polis" projesi ile daha kolay bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybolan engelliler "Pusulam Polis" projesi ile daha kolay bulunacak

28.08.2022 13:50

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Pusulam Polis" projesi ile parmak izleri alınarak sisteme kaydedilen engellilere, kaybolduklarında daha kolay ulaşılması ve bu kişilerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Pusulam Polis" projesi ile parmak izleri alınarak sisteme kaydedilen engellilere, kaybolduklarında daha kolay ulaşılması ve bu kişilerin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) rahatsızlıklarından dolayı kendini ifade edemeyen ve kaybolduklarında bulundukları yerini bildiremeyecek durumdaki bireylerin olumsuz durumla karşılaşmadan kendilerine kısa sürede ulaşılması amacıyla proje hazırladı.

Kentte uygulanmaya başlanan proje kapsamında TDP ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evleri ziyaret ederek engellilerin parmak izini alıp, kimlik ve kullandıkları ilaç bilgilerini sisteme kaydediyor.

Sisteme kaydedilen engelli bireylerin, kaybolmaları durumunda parmak izlerinden ev adreslerine ulaşılarak kısa sürede ailelerine teslim edilmesi amaçlanıyor.

"Olumlu geri dönüşleri oldu"

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Seda Köroğlu Kindar, AA muhabirine, projeyle dezavantajlı grupların yaşayabileceği mağduriyet ve problemlerin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Projeye tecrübelerinden ve yaşadıkları olaylardan yola çıkarak başladıklarını aktaran Kindar, şunları kaydetti:

"Kendini ifade edemeyen engelli ve özel eğitime tabi bireylerimizin, başta kayıp vakaları olmak üzere çeşitli mağduriyetler yaşadığını gördük. Bu yüzden böyle bir proje geliştirdik. Projemiz kapsamında tespitini yaptığımız bireyleri ikametlerinde ziyaret ediyoruz. Vasilerine projemiz hakkında bilgiler veriyoruz. Vasinin onay vermesi sonucunda parmak izini ve adres bilgilerini alıyoruz. Bireylerimizin kaybolma durumunda kayıtlı parmak izlerinden yola çıkarak en kısa sürede, sağlıklı ve güvenli şekilde yakınlarına teslim ediyoruz. İlgili kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızdan projemizle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir süre önce kaybolan bir çocuğumuz bu proje sayesinde bulup en kısa sürede ailesine teslim ettik."

"Bölgemiz için güzel bir çalışma"

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Kübra Yücekaş da aldıkları parmak izlerini, adres bilgileriyle birlikte otomatik parmak ve avuç içi teşhis sisteminin veri tabanına kaydettiklerini belirtti.

Projenin il genelini kapsadığını ifade eden Yücekaş, "Ziyaret ettiğimiz ailelere proje hakkında bilgiler veriyoruz. Yaklaşık 1200 bireyin parmak izlerini almayı hedefliyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızdan konuyla ilgili güzel tepkiler aldık. Bölgemiz için güzel bir çalışma olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Kaybolan çocuğu polislerce bulunan Gurbet Temel de iş yaptığı sırada çocuğunun evde olmadığını fark ettiğini aktararak, "Hemen emniyet güçlerini aradım. Sağ olsunlar kısa sürede buldular. Bu çocukların olumsuzluklarla karşılaşmadan bulunması için çok iyi bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çiftçilerin yüksek rakımlı dağlarda zorlu mesaisi Çiftçilerin yüksek rakımlı dağlarda zorlu mesaisi Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı Hakkari'de tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı
Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan engelliler 'Pusulam Polis' projesi ile daha kolay bulunacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:54 Eğitim için ABD'de bulunan Hollandalı üç komando, kaldıkları otelin önünde silahla vuruldu
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
12:44 Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı
12:36 Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz
12:15 Zonguldak'ta denize giden adamda milyonda bir görülen "sıcak ödemi" meydana geldi
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 14:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kaybolan engelliler "Pusulam Polis" projesi ile daha kolay bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement