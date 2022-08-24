Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Coşkun Sel ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Vali Demirtaş, Mardin'de görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Tümgeneral Sel'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.
Demirtaş, Tuğgeneral Tataroğlu'na da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı diledi.
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