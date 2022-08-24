Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

24.08.2022 10:44
Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Coşkun Sel ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Coşkun Sel ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Mardin'de görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Tümgeneral Sel'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Demirtaş, Tuğgeneral Tataroğlu'na da yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarı diledi.

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Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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