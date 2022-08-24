Vali Demirtaş, Mardin'de görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Tümgeneral Sel'e teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tümgeneral Sel ve Tuğgeneral Tataroğlu, Mardin Valisi Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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