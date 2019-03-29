Son Dakika Haberleri: Hakkari İl Özel İdaresi Seçime Hazır

Hakkari İl Özel İdaresi Seçime Hazır

15 dakika önce

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kar yağışı ve olası doğal afetlere karşı 76 iş makinesi ve 107 personelle seçime hazır.

Hakkari İl Özel İdaresi Seçime Hazır, System.String[]
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kar yağışı ve olası doğal afetlere karşı 76 iş makinesi ve 107 personelle seçime hazır.

Son yılların en büyük kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, kısa sürede yüzlerce köy ve mezra yolunu ulaşıma açarak yöre halkından tam not alan Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Pazar günü yapılacak olan 31 Mart seçimleri için olası kar yağışı ve durumlar için tüm hazırlıklarını tamamlayan Hakkari İl Özel İdaresi, il genelinde 76 iş makinesi ve 107 personelle hazır kıta halinde beklediği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

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