Son Dakika › Güncel › HAKKARİ İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı - Son Dakika
HAKKARİ İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı
6 saat önce
İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatın 5'inci katında mahsur kalan ve bitkin oldukları gözlenen 2 köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatın 5'inci katında mahsur kalan ve bitkin oldukları gözlenen 2 köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkan 2 köpek, 3 gün boyunca havladı. Çevrede yaşayanların ihbarıyla, aç oldukları sanılan ve bitkin görünen 2 köpeğin kurtarılması için belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uyuturak sakinleştirdikleri köpekleri kurtararak belediyeye ait hayvan kliniğine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 2 köpek, beslendikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir