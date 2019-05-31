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HAKKARİ IRAK SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

9 dakika önce

HAKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı.

HAKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan 'Kirpi' adı verilen askeri araçlarla asker sevk edildi. İlçe merkezinde alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında geçiş yapan konvoy, Irak sınırındaki askeri birliklere doğru hareket etti.
HAKKARİ IRAK SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:23 Kaynak: DHA
Piyade, Yüksekova, Irak, Güncel
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