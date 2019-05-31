HAKKARİ IRAK SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
9 dakika önce
HAKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:23 Kaynak: DHA
HAKARİ'nin Yüksekova
ilçesinden, Irak
sınırına askeri sevkıyat yapıldı. Yüksekova 3. Piyade
Tümen Komutanlığı'ndan 'Kirpi' adı verilen askeri araçlarla asker sevk edildi. İlçe merkezinde alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında geçiş yapan konvoy, Irak sınırındaki askeri birliklere doğru hareket etti.
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