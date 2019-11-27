Son Dakika Haberleri: Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı
Son Dakika Güncel Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı - Son Dakika

Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

6 saat önce

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardıHakkari'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

Hakkari'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, itfaiye aracıyla dar sokağa giremeyince yangın, 2 katlı binayı sardı. Alevler, 600 metrelik hortum kullanılarak, güçlükle söndürüldü.

Biçer Mahallesi'ndeki Hacı Alkan ait 2 katlı evin çatı katında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi; ancak gelen ekipler, dar olduğu için araçla sokağa giremedi. Bu sırada yangın, tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri de 600 metrelik hortum kullanarak, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı binada hasar oluştu.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Amiri Cabbar Tekin, sokak dar olduğu için yangına zaman kaybı yaşayarak, müdahale edebildiklerini, ek hortum kullanmak zorunda kaldıklarını, 1 saatlik çalışmanın ardından da yangını söndürdüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, evde incelemelerde bulunan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zirek, ailenin mağduriyetini gidereceklerini söyledi.

Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

Hakkari, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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