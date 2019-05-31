"Hakkari, kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasında"

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, "Hakkari ilimiz, Türkiye
genelinde kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır ancak son 5 yıl göz önünde bulundurulduğunda, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların meyve verdiği görülmektedir." dedi.
Akbıyık, makamında gazetecilere, ildeki kaçak elektrik kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Enerjiden sağlanan verimin artırılması, elektrik kesinti sürelerinin en aza indirilmesi, kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi ve vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi için çalışma sürdürüldüğünü belirten Akbıyık, 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sayesinde elektrik kesintisinde önemli derecede azalma yaşandığını vurguladı.
Kent genelinde 2017 yılında 21 bin 270 elektrik kesintisi meydana geldiğini aktaran Akbıyık, şöyle devam etti:
"2018 yılında 19 bin 749 olan elektrik kesintisi, bu yılın ilk 3 ayında bin 973 kez gerçekleşti. Bu plansız elektrik kesintilerinde 1-2 saat içerisinde arıza giderilerek vatandaşlarımızın mağduriyeti en aza indirilmektedir. Memnuniyet ve hizmet kalitesini artırmak adına yapılan tüm çalışmalara rağmen bazı vatandaşlarımız halen kaçak elektrik kullanılmaktadır. Hakkari ilimiz, Türkiye genelinde kaçak elektriğin en çok kullanıldığı ilk 5 il arasındadır ancak son 5 yıl göz önünde bulundurulduğunda, kaçak elektrik kullanımının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların meyve verdiği görülmektedir."
Akbıyık, ilde kaçak elektrik kullanımının 2014 yılında yüzde 75, 2015 yılında yüzde 74, 2016 yılında yüzde 72, 2017 yılında yüzde 71, 2018 yılında ise yüzde 63 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"2019 yılı ilk üç ayında bu oranın yüzde 60'lara kadar düştüğü görülmektedir. Bu veriler de gösteriyor ki her geçen gün ilimizde kaçak elektrik kullanımı azalmaktadır. Unutulmamalıdır ki kaçak elektrik kullanmak, bir çeşit hırsızlıktır. Kullanılan her kaçak elektrik bedeli devletimize ödenen vergilerden çalınmakta ve ülkemize ciddi zararlar vermektedir. Bugün devletimize ödediğimiz her verginin yarın çocuklarımıza ve bizlere ulaşım, sağlık ve haberleşme olarak döneceğini unutmayalım. İlimiz kaçak elektrik kullanımının en aza indirilerek her vatandaşımızın elektriği ve diğer enerji kaynaklarımızı bilinçli tüketmesini temenni ediyorum."