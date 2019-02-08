Hakkari Kadın Derneğinden Sertifika Töreni

Hakkari Valiliği koordinesinde yürütülen 'Renklerin Dansı ile Kültürel Objeler' projesi kapsamında 50 kursiyer için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliği koordinesinde yürütülen 'Renklerin Dansı ile Kültürel Objeler' projesi kapsamında 50 kursiyer için sertifika töreni gerçekleştirildi.



Hakkari Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Koordinasyon Merkezi tarafından finanse edilen, Kadın Girişimciler Derneği tarafından hayata geçirilen 'Renklerin Dansı ile Kültürel Objeler' projesinde kurs gören 50 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonundaki törene Vali İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Mustafa Pala, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, HATSO Başkanı Servet Taş, Şoförler Odası Başkanı Abdi Arslan, Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, sertifika törenine katılan Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerine teşekkür etti.



Hakkari Kadın Girişimciler Derneğinin SODES kapsamında hayata geçirdiği, "Renklerin Dansıyla Kültürel Objeler" projesinin Hakkari için çok önemli olduğunu belirten Keskin, bu proje ile Hakkari'de unutulmaya yüz tutmuş olan kültürel değerlerin yeniden yaşatılması, canlandırılması ve gelecekteki nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Keskin, projenin başından sonuna kadar destek veren herkse teşekkür etti.



Kadınların toplumdaki yerinin önemine değinerek konuşmasına başlayan Vali İdris Akbıyık ise, "Bir toplumun yarısını eğiterek, yarısını geliştirerek ve yarısına proje hazırlatarak refah seviyesi yüksek ülkeleri yakalama şansımız artar. Hakkari'de 25 SODES projesi uygulandı. Bu projelerin hepsini STK ve dernekler hayata geçirdi. Bu gibi projelerle ilimizin sosyal ve kültürel mirası tanıtılıyor. Destek vermesek tarihi kültürel mirasımız dünyadaki küreselleşmeye paralel kaybolup gidebilir. Onun için biz kamu kurum ve kuruluşları olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve diğer protokol üyeleri, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.



Verilen ikramın ardından program son buldu. - HAKKARİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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