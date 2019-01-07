Son Dakika Haberleri: Hakkari Kar, Hakkari'de Tribün Çatısının Çökmesine Neden Oldu

Hakkari Kar, Hakkari'de Tribün Çatısının Çökmesine Neden Oldu

34 dakika önce

Kar, Hakkari'de tribün çatısının çökmesine neden olduHakkari'deki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı, stadyumun tribünün çatısının çökmesine neden oldu.

Kar, Hakkari'de tribün çatısının çökmesine neden oldu

Hakkari'deki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı, stadyumun tribünün çatısının çökmesine neden oldu.

Hakkari ve çevresinde etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar, ulaşımın ve eğitimin aksamalara neden olurken, Merzan Mahallesi'nde bulunan 500 seyirci kapasiteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait futbol sahasının da tribün çatısının çökmesine neden oldu. Çatının, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğü, çalışmalara başlandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Mehmet ÖZKANHAKKARİ, (DHA) -

==================

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY Birçok Seferini İptal Etti Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:35:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Kar, Hakkari'de Tribün Çatısının Çökmesine Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]