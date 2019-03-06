Hakkari Kar Yığınları Arasında Kalan Kepçeyi, Ekskavatör Kurtardı

Kar yığınları arasında kalan kepçeyi, ekskavatör kurtardıHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kar yığınları arasında kalan kepçeyi, ekskavatör kurtardı



HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, karla mücadele çalışması sırasında kalınlığı 6 metreyi aşan kar yığınları arasında kalan kepçe, başka bir iş makinasının 3 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Olay, geçen hafta Çarşamba günü Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli köyü yakınlarında meydana geldi. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı başlayınca çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Karla mücadele çalışması yapan kepçe de tipi nedeniyle ilerleyemeyince ekipler, bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 7 gün boyunca bölgede kalan kepçe, kar yağışının devam etmesi nedeniyle de tamamen kara gömüldü.



Kar yağışının durmasının ardından kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması için karla mücadele ekipleri dün bölgeye gitti. Ancak kepçenin kar yığınları arasından çıkartılması da kolay olmadı. Kepçe, ekskavatörün 3 saat süren yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları karla mücadele yapan ekipler tarafından görüntülendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1,7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı

Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar

Simitçinin Elinde Kalan Bütün Simitleri Satın Alan İş Adamı konuştu

Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü