Hakkari Kara Gömüldü, Sürücüler Araçlarını Bulmakta Güçlük Çekti

Hakkari kara gömüldü, sürücüler araçlarını bulmakta güçlük çekti Okulların tatil edildiği kentte birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandıHAKKARİ - Hakkari'de okulları tatil ettiren ve birçok köy ile mezra yolunun kapanmasına neden olan kar yağışı, yoğun şekilde devam ediyor.

Hakkari kara gömüldü, sürücüler araçlarını bulmakta güçlük çekti

Okulların tatil edildiği kentte birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı



HAKKARİ - Hakkari'de okulları tatil ettiren ve birçok köy ile mezra yolunun kapanmasına neden olan kar yağışı, yoğun şekilde devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştığı belirtildi. Kent merkezinde araçlar kara gömülürken, bazı vatandaşlar ise park ettikleri araçlarını bulmaktan güçlük çektiler. Kent merkezine uzun aradan sonra ilk defa çok kar yağdığını belirten vatandaşlar, kar yağışının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Bazı vatandaşlar ise, kar yağışının birçok hastalığı beraberinde götüreceğini ifade ederek, yağışlara sevindiklerini ifade ettiler. Geçen yıl kar yağmadığı için çiftçilerin büyük zarara uğradığını belirten vatandaşlar, 2019 yılının bolluk ve bereketli geçeceğini söylediler.

Belediye kar küreme aracı iş başında

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri, 15 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürürken, iş makinelerinin giremediği kaldırımlar ise kar küreme aracı ile temizlenmeye başlandı. Belediye tarafından yeni alınan ve Hakkari caddelerinde ilk defa görünen kar küreme aracı, araçların giremediği değişik noktalardaki kar yığınlarını temizledi.

Kar küreme aracını gören bazı vatandaşlar ise, uzaktan yapılan çalışmaları izlediler. Daha önce caddelerin küreklerin yardımı ile temizlendiğini ifade eden esnaflar ise, bu güzel hizmetten dolayı belediyeye teşekkür ettiler.

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