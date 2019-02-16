Son Dakika Haberleri: Hakkari Kardan Uçak Yaptı, Cumhurbaşkanlığından Maket Helikopter Hediye Aldı

Hakkari Kardan Uçak Yaptı, Cumhurbaşkanlığından Maket Helikopter Hediye Aldı

16 dakika önce

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığından maket helikopter hediye aldıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağı yapan Mehmet Şerif Karahan'a (32), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan helikopter maketi hediye edildi.

Kardan uçak yaptı, Cumhurbaşkanlığından maket helikopter hediye aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan F-35 savaş uçağı yapan Mehmet Şerif Karahan'a (32), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan helikopter maketi hediye edildi.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yaşayan, inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, geçen ay kardan 15 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde F-35 savaş uçağı yaptı. Daha önce de kardan helikopter, ev, dünya figürleri ile F-16 savaş uçağı yapan Karahan'ın F-35 savaş uçağının yapımı, 23 gün sürdü. Karahan, üzerine naylon ve çıta kullanarak kabin yaptığı uçağı, 20 litre boya kullanarak yeşil renge boyadı, üzerine de Türk bayrağı astı. Karahan'ın yaptığı uçak, haberlere de konu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan Mehmet Şerif Karahan'a helikopter maketi hediye edildi. Kargo ile gönderilen Scale model helikopter maketini 15 dakikada kuran Karahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yetkililere teşekkür etti.

Karahan, Kardan F-35 savaş uçağı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın İçişleri Bakanımızı çok seviyorum. Onlara destek verdim. Ülkemizde yerli ve milli üretime destek verdim. Onlar da beni gördüler. Bana bu hediyeyi gönderdiler. Onlara çok teşekkür ederim. Ben de onları görmek, onları makamlarında ziyaret etmek istiyorum. Eğer olursa çok sevinirim. Hediye için Cumhurbaşkanı Danışmanı daha önce aradı. Çocuklar hediye için çok sevindiler. Hediyeyi evimizin misafir odasına, baş köşesine bırakacağız dedi.

Karahan'ın 7 yaşındaki kızı Hira ise hediyeyi çok beğendiğini belirterek, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Onu görmek istiyorum. Onu bizim eve davet ediyorum. Bizim eve gelsin çayımızı içsin diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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